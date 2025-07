Kinder verdächtig angesprochen: Rentner im Visier der Ermittler

Gotha - In Gotha ist ein 69-Jähriger in den Fokus der Kriminalpolizei gerückt.

Alles in Kürze

Der Mann soll mehrere Kinder angesprochen haben. Die Ermittlungen laufen. (Symbolfoto) © 123RF/lightfieldstudios

Der Senior wird verdächtig, am Donnerstag mehrere Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren am Hauptmarkt in Gotha angesprochen zu haben.

Die Polizei wurde daraufhin alarmiert und konnte den Mann ausfindig machen. Als sie ihn antrafen, war er betrunken, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht.