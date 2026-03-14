Kinder zwischen Gepäck im Kofferraum: Eltern an A3 gestoppt
Von Franziska Groll
Ruhstorf an der Rott - Ein Paar ist mit zwei Kindern im Kofferraum auf der Autobahn 3 gestoppt worden.
Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto am Freitag bei Ruhstorf an der Rott (Landkreis Passau) kontrolliert.
Dabei saßen die beiden Kinder ungesichert zwischen den Gepäckstücken. Drei weitere Kinder saßen demnach auf der Rückbank, allerdings ohne die benötigten Kindersitze und ohne angeschnallt zu sein.
Den Angaben nach war die siebenköpfige Familie in einem Fünfsitzer von Bulgarien in die Niederlande unterwegs.
Nach der Polizeikontrolle habe ein Freund der Familie die zwei Kinder abgeholt, für die es in dem Wagen keinen Sitzplatz gab.
Der Fahrer wurde angezeigt. Er muss laut Polizei "mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen".
Weiterer Fall an Bundesstraße: vier Erwachsene und sieben Kinder in Siebensitzer
Einen ähnlichen Fall gab es laut Polizei in der Nähe des Grenzübergangs bei Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn). Dort waren vier Erwachsene und sieben Kinder in einem Siebensitzer auf einer Bundesstraße unterwegs. Laut Polizei waren die Kinder nicht angeschnallt und der Fahrer besaß nicht die benötigte Fahrerlaubnis.
Gegen ihn werde nun ermittelt. Die Kinder und zwei der Erwachsenen seien in einem Hotel untergebracht worden. Der Fahrer und seine Frau schliefen im Wagen, um auf ein zweites Fahrzeug für die Weiterfahrt nach Wien zu warten, hieß es.
Titelfoto: Armin Weigel/dpa