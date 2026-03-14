Kinder zwischen Gepäck im Kofferraum: Eltern an A3 gestoppt

Ruhstorf an der Rott - Ein Paar ist mit zwei Kindern im Kofferraum auf der Autobahn 3 gestoppt worden.

Die Polizei hielt eine siebenköpfige Familie in Niederbayern an. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto am Freitag bei Ruhstorf an der Rott (Landkreis Passau) kontrolliert.

Dabei saßen die beiden Kinder ungesichert zwischen den Gepäckstücken. Drei weitere Kinder saßen demnach auf der Rückbank, allerdings ohne die benötigten Kindersitze und ohne angeschnallt zu sein.

Den Angaben nach war die siebenköpfige Familie in einem Fünfsitzer von Bulgarien in die Niederlande unterwegs.

Nach der Polizeikontrolle habe ein Freund der Familie die zwei Kinder abgeholt, für die es in dem Wagen keinen Sitzplatz gab.

Der Fahrer wurde angezeigt. Er muss laut Polizei "mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen".