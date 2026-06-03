Kleidung an Flussufer entdeckt, aber keine Person: Suche bleibt erfolglos

Sondershausen - Der Fund von Kleidung am Ufer der Wipper nahe der Panzerstraße in Sondershausen hat am frühen Mittwochmorgen zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt.

Nach dem Fund von Kleidung am Wipper-Ufer läuft derzeit eine Suche entlang des Flusses. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Gegen 5.30 Uhr hatte ein Bürger die Kleidungsstücke entdeckt und die Polizei gerufen.

Anschließend wurde per Hubschrauber und Boot überprüft, ob sich ein Mensch in den Fluss begeben hatte. Auch Personen- und Leichenspürhunde sowie eine Drohnenstaffel waren im Einsatz gewesen. Die Suche verlief bis zum späten Nachmittag erfolglos.

Zu wem die Hose, die Schuhe sowie die Oberbekleidung gehört, ist bislang nicht bekannt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit soll es sich aber wohl um Männerkleidung handeln, hieß es.

Unklar ist auch, ob es sich um einen Notfall gehandelt habe und der unbekannte Besitzer Hilfe benötigte. Möglicherweise sei die Kleidung auch einfach am Ufer vergessen worden, teilten die Beamten mit.