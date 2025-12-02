Kleiner Hund legt Verkehr lahm: Polizeistreife schaltet sich ein
Karlsruhe - Zu einem tierischen Zwischenfall kam es am Montagnachmittag in Karlsruhe. Der Verkehr musste kurzzeitig lahmgelegt werden.
"Um kurz vor 16 Uhr ist die Meldung eingegangen, dass ein Hund auf der Fahrbahn herumspringt", teilte die Polizei auf Nachfrage mit.
Es wird vermutet, dass der Vierbeiner während eines Spaziergangs ausgerissen sei und sich auf die Straße verirrt habe.
Eine Streife, die zufälligerweise vor Ort war, half beim Einfangen des Tieres. Dabei wurde der Adenauerring kurzzeitig gesperrt.
Um kurz nach 16 Uhr sei die Fahrbahn wieder freigeben worden. Ob sich der Besitzer in der Nähe befand sowie weitere Hintergründe des Vorfalls liegen derzeit nicht vor.
Titelfoto: Fabian Geier / EinsatzReport24