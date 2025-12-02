Kleiner Hund legt Verkehr lahm: Polizeistreife schaltet sich ein

Karlsruhe - Zu einem tierischen Zwischenfall kam es am Montagnachmittag in Karlsruhe. Der Verkehr musste kurzzeitig lahmgelegt werden.

Das Tier war rasch eingefangen und der Einsatz beendet. © Fabian Geier / EinsatzReport24

"Um kurz vor 16 Uhr ist die Meldung eingegangen, dass ein Hund auf der Fahrbahn herumspringt", teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Es wird vermutet, dass der Vierbeiner während eines Spaziergangs ausgerissen sei und sich auf die Straße verirrt habe.

Eine Streife, die zufälligerweise vor Ort war, half beim Einfangen des Tieres. Dabei wurde der Adenauerring kurzzeitig gesperrt.