"Kleines Geschäft" hat teure Folgen: Mann uriniert an Fassade von Bahnhof in Gera

Am Sonntag urinierte ein Mann an die Hausfassade des Geraer Hauptbahnhofes.

Von Marie Pohland

Die Bundespolizei wurde am Sonntag auf einen jungen Mann aufmerksam, der an die Hausfassade des Geraer Bahnhofs urinierte.  © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Ein junger Mann hatte es am Sonntagnachmittag eilig.

Am helllichten Tag urinierte er an die Hausfassade des Hauptbahnhofes in Gera.

Daraufhin wurden Bundespolizisten auf den Mann und seine Hinterlassenschaft aufmerksam und griffen den Übeltäter auf.

Gegen den 20-Jährigen wurde Anzeige wegen der Ordnungswidrigkeit und eine Geldstrafe über 35 Euro verhängt. Dies wäre ihm erspart geblieben, wenn er die Toilette im Hauptbahnhof genutzt hätte.

