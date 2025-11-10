"Kleines Geschäft" hat teure Folgen: Mann uriniert an Fassade von Bahnhof in Gera

Gera - Am Sonntag urinierte ein Mann an die Hausfassade des Geraer Hauptbahnhofes.

Die Bundespolizei wurde am Sonntag auf einen jungen Mann aufmerksam, der an die Hausfassade des Geraer Bahnhofs urinierte. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Ein junger Mann hatte es am Sonntagnachmittag eilig.

Am helllichten Tag urinierte er an die Hausfassade des Hauptbahnhofes in Gera.

Daraufhin wurden Bundespolizisten auf den Mann und seine Hinterlassenschaft aufmerksam und griffen den Übeltäter auf.