Kleinkind spielt mit Autoschlüssel, dann sitzt es in der Hitze-Falle

Brackenheim - Polizisten haben in Brackenheim (Kreis Heilbronn) eine Autoscheibe eingeschlagen, um ein Kleinkind aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Die Polizei musste im Kreis Heilbronn einem Kleinkind zur Hilfe eilen. (Symbolbild) © 123RF/sidelnikov

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, in Brackenheim-Hausen, wo eine verzweifelte Mutter um Hilfe bat, weil ihre einjährige Tochter in ihrem verschlossenen Wagen festsaß.

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, hatte die Frau ihr Fahrzeug in der Raiffeisenstraße geparkt, während das Kind im Auto mit dem Fahrzeugschlüssel hantierte. Dabei schloss das Mädchen das Fahrzeug ab und brachte sich somit unwissentlich in eine gefährliche Lage.

Da alle Unternehmungen der Mutter zum Scheitern verurteilt waren, wählte diese schließlich den Notruf.

Aus Sorge wegen der am Dienstag herrschenden recht hohen Außentemperaturen von rund 28 Grad und der damit einhergehenden Gefahren für das Kleinkind schlugen die Polizisten die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs kurzerhand ein, um so ins Innere zu gelangen.