Klimaschützer sabotieren Kiesgrube und stellen Video dazu online

Militante Klimaschützer haben einen Sabotage-Akt gegen eine Kiesgrube im südhessischen Langen verübt und ein Video dazu veröffentlicht. © Screenshot/Vimeo/disrupt Sehring

Die Attacke auf ein Kieswerk bei Langen im Landkreis Offenbach ereignete sich bereits am zurückliegenden Wochenende, wie nun bekannt wurde.

Laut dem Polizeipräsidium Südhessen drangen mehrere maskierten Täter am Samstag gegen 17.20 Uhr in die Kiesgrube in der Sehringstraße am Langener Waldsee ein. Sie zerschnitten Förderbänder und beschädigten deren Motoren mit Bauschaum. Es entstand Sachschaden, der von den Ermittlern auf etwa 50.000 Euro geschätzt wird.

Die Staatsschutz-Abteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen habe die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen, betonte ein Sprecher noch. Damit ist klar, dass die Beamten von einer Straftat mit politischem Hintergrund ausgehen.

Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980981234 bei den Ermittlern melden.