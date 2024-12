Knast-Randale in JVA Straubing: Teils schwere Verletzungen nach Angriffen zwischen Insassen

Straubing - In der Justizvollzugsanstalt Straubing sitzen männliche Straftäter, die in der Regel ab sechs Jahren aufwärts hinter Gittern verbringen müssen. Entsprechend handelt es sich um alles andere als Kleinkriminelle – und wenn es da eskaliert, wird es gefährlich.

In der Justizvollzugsanstalt Straubing gab es innerhalb von drei Tagen zwei gewalttätige Übergriffe innerhalb der Gefangenen. (Archiv) © Armin Weigel/dpa

Und genau das ist am vergangenen Freitag und, nur zwei Tage später erneut, am Sonntagvormittag passiert.

Am Freitag entdeckten Mithäftlinge einen 42-Jährigen verletzt in seiner Zelle. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 22 Jahre alter Insasse ihn aufgesucht und attackiert.

Das Opfer erlitt eine Platzwunde, die auf der hauseigenen Krankenversorgung behandelt werden konnte.

Am Sonntag kam es – und es ist noch nicht geklärt, ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht – zu einer weiteren Attacke unter den JVA-Häftlingen.

Gegen 9 Uhr Vormittag fanden erneut Mithäftlinge einen 46-Jährigen am Boden liegend in seiner Zelle auf. Dieser war schwer am Kopf verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Dort werde er auch aktuell noch behandelt.