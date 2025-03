Kölner verabredet sich online, doch sein "Date" endet in dunkler Sackgasse

Köln - In Köln hat ein Mann bei einer vermeintlichen Verabredung mit einer Frau über eine Datingplattform eine ziemlich böse Überraschung erlebt: Denn auf den 49-Jährigen wartete keineswegs ein Online-Date, sondern zwei Räuber. Jetzt fahndet die Polizei nach den jungen Männern.

Statt einer Frau wartete auf den Kölner (49) eine böse Überraschung in der dunklen Sackgasse. (Symbolbild) © 123RF/wirestock

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Mann sich am späten Sonntagabend, gegen 23 Uhr, an der Rudolf-Clausius-Straße im Kölner Stadtteil Buchforst mit der vermeintlichen Dame verabredet und erschien demnach pünktlich zur vereinbarten Zeit am Treffpunkt - einer dunklen Sackgasse.

Nach ersten Erkenntnissen wartete dort jedoch keine Frau auf den 49-Jährigen, sondern zwei junge Männer, die plötzlich aus der Dunkelheit hervortraten, den Mann im Anschluss "massiv bedrohten" und sein Bargeld verlangten.

Neben dem Geld nahm einer der Räuber obendrein auch noch den Autoschlüssel aus der Hosentasche des Kölners, ehe das Duo samt seiner Beute Richtung der Waldecker Straße flüchtete, dort in den Mercedes des 49-Jährigen stieg und mit dem Wagen davonfuhr.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach den Tatverdächtigen, die Zeugen als etwa 1,80 Meter groß und auf 17 bis 20 Jahre geschätzt hatten. Beide sollen einen Dreitagebart und dunkle Kapuzenjacken getragen haben. Einer der Gesuchten habe darüber hinaus eine dunkelgrüne Steppjacke angehabt.