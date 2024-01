Komische Geräusche in Nachbarwohnung: Polizei rückt nach Hinweis mit Großaufgebot an

Solingen - Ein 55-Jähriger hat in Solingen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst, nachdem ein Zeuge auf den Mann aufmerksam gemacht hatte. Inzwischen sitzt der Solinger in U-Haft!

Bei dem Einsatz in Solingen-Mitte wurde ein 55-Jähriger festgenommen. © Gianni Gattus

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, hatte ein aufmerksamer Nachbar die Beamten am späten Montagnachmittag gegen 17 Uhr in die Kyffhäuserstraße in Solingen-Mitte alarmiert.

Nach Angaben des Hinweisgebers sollte der 55-Jährige nicht nur über Drogen verfügen, sondern zudem im Besitz einer Schusswaffe sein.

Als die Einsatzkräfte dann wenig später am Ort des Geschehens eintrafen, vernahmen auch sie verdächtige Geräusche, die aus der Wohnung des 55-Jährigen drangen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Ermittlungsrichter schließlich die Durchsuchung der Räumlichkeiten an, bei der tatsächlich eine Schusswaffe (Luftpistole) und eine nicht geringe Menge an Drogen gefunden wurden. Der Mieter wurde derweil vorläufig festgenommen.

Wie sich herausstellte, hatte der Beschuldigte zuvor in seiner Wohnung offenbar mit der Luftpistole auf Kartons geschossen, was auch außerhalb der Räumlichkeiten zu hören gewesen war.