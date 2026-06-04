Kontrolle an der A93: Mann sitzt mit geladener Pistole und Drogen in Audi

Gattendorf - Eine geladene CO2-Pistole ist bei einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz der A93 auf Höhe Gattendorf (Landkreis Hof) in einem Auto gefunden worden.

Bei einer Polizeikontrolle an der A93 fanden die Beamten Drogen und eine Waffe. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Bei dem Waffenbesitzer wurden nach Angaben der Polizei außerdem geringe Mengen an Amphetamin, Crystal Meth und Marihuana gefunden.

Demnach stand der 31-Jährige unter Drogen und besaß keinen Waffenschein für die Pistole. Der Mann war der Streifenbesatzung am Mittwoch aufgefallen, als er mit seinem Audi auf den Parkplatz Bärenholz gefahren war.

Die Beamten nahmen den Mann den Angaben zufolge fest. Zudem nahmen sie ihm Blut ab und beschlagnahmten die Gegenstände.