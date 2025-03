Kurioser Fund: Polizei zieht mutmaßlichen Dieb bei Grenzkontrolle aus Verkehr

Die 15 mutmaßlich gestohlenen Klarinetten stammen vom Hersteller "Buffet Crampon". © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Insgesamt 15 hochwertige Klarinetten mit einem Gesamtwert von stolzen 65.000 Euro fanden die Beamten bei dem Serben, der am Dienstag an der niederländisch-deutschen Grenze kontrolliert wurde. Das berichtete die Polizei am Freitag.

Demnach konnten bei dem 42-Jährigen darüber hinaus auch Aufbruchwerkzeug, eine Sturmhaube sowie ein Jammer, ein Störsender zum Aufbrechen von Autos, sichergestellt werden.

Weitere Ermittlungen beim Hersteller der Musikinstrumente ergaben zudem, dass die Klarinetten wohl von Frankreich nach Amsterdam geliefert wurden, wo sie in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Showroom des Unternehmens bei einem Einbruch geklaut worden waren.

Daneben liegen Erkenntnisse vor, dass der Serbe auch in Deutschland bereits polizeilich mit Einbruchsdelikten auffällig wurde.