28.01.2025 10:04 Kripo Köln stürmt Shisha-Bar auf der Zülpicher: Betreiber unter Verdacht

Am Montagabend gegen 20.30 Uhr rückte die Kölner Polizei zu einer Razzia in einer Shisha-Bar auf der Zülpicher Straße in der Innenstadt aus.

Von Frederick Rook

Köln - Am Montagabend gegen 20.30 Uhr rückte die Kölner Polizei zu einer Razzia in einer Shisha-Bar auf der Zülpicher Straße in der Innenstadt aus. Mit Kräften einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit durchkämmte die Kripo Köln am Montagabend die Bar auf der Zülpicher Straße. © Alexander Franz Hintergrund sind Ermittlungen gegen den 33 Jahre alten Betreiber des Lokals, wie die zuständige Sicherheitsbehörde in einer Mitteilung bekannt gab. Der Mann ist wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels in den Fokus der Ermittler geraten. Mithilfe eines richterlichen Beschlusses wurden jetzt die Räumlichkeiten auf den Kopf gestellt. Für die Teilnehmer der illegalen Backgammon-Runden soll der Veranstalter auf einer Social-Media-Plattform ein Preisgeld in fünfstelliger Höhe ausgesetzt haben. Polizeimeldungen Verdächtige Gegenstände gefunden: Psychisch auffälliger Afghane in Klinik eingewiesen! Die Kripo Köln durchkämmte die Bar am Montagabend mit speziell ausgebildeten Kräften einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Ob es im Zuge der Maßnahmen auch zu Festnahmen kam, ist nicht bekannt. Mit den Ergebnissen aus der Razzia sei nicht vor Dienstagmittag zu rechnen, hieß es aus Polizeikreisen weiter.

Titelfoto: Alexander Franz