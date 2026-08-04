Bei Unfall überschlagen: BMW bleibt schrottreif auf dem Dach liegen

Sondershausen - Ein BMW wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 4 zwischen Sondershausen und Nordhausen komplett geschrottet.

Der BMW hatte sich überschlagen. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei berichtet, war der Autofahrer gegen 7 Uhr in Fahrtrichtung Sondershausen unterwegs gewesen.

In einer Rechtskurve sei der 26-Jährige dann nach links von der nassen Straße abgekommen und in den angrenzenden Straßengraben geraten. Dort hatte sich der BMW überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben.

Der junge Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. An seinem BMW entstand den Angaben nach wirtschaftlicher Totalschaden.

Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber samt Notarzt im Einsatz.