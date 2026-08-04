18-Jähriger noch immer nicht vernehmungsfähig: Fünf Verletzte bei Attacken in Freiberg

Freiberg - Gewaltmorgen in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen ): Am Samstag wurden mehrere junge Männer verletzt. Nun gab die Polizei neue Details bekannt.

In der Meißner Gasse in Freiberg wurden am Wochenende mehrere Personen verletzt. (Archivfoto) © Klaus Jedlicka

Am frühen Samstagmorgen war es in der Meißner Gasse zunächst zu Streitigkeiten und dann zu mehreren Attacken gekommen. Zunächst meldete die Polizei zwei Verletzte (18, 32). Wie die Ermittler am Dienstag bekanntgaben, wurden aber insgesamt fünf Personen verletzt.

Was war passiert? Mehrere Personen (deutscher und nicht deutscher Herkunft) hatten sich vor einem Lokal aufgehalten, es kam zu Wortgefechten, Auseinandersetzungen und Körperverletzungen.

Trotz verschiedener Zeugenaussagen konnte der konkrete Tatablauf laut Polizei noch immer nicht geklärt werden. Fest steht aber, dass verschiedene Schlag- und Stichwerkzeuge verwendet wurden.

Vor Ort trafen die Rettungskräfte auf einen verletzten 32-Jährigen. Er hatte wohl ein geworfenes Glas in den Rücken bekommen und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Ein 18-Jähriger begab sich selbst ins Krankenhaus, nachdem ihm mit einem spitzen Gegenstand eine Verletzung zugefügt wurde. Sein Zustand sei stabil, so die Polizei am Dienstag, er konnte aber noch nicht befragt werden.