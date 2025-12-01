Kurios: Einbrecher stehlen 300 Kilogramm Speisefett von Raststätte

Gruibingen - In Gruibingen (Kreis Göppingen) sind Unbekannte in den Hinterhof einer geöffneten Raststätte eingebrochen und haben 300 Kilogramm Speisefett gestohlen.

Die Polizei sucht nach den Einbrechern. (Symbolfoto) © Oliver Dietze/dpa

Sie fuhren zwischen 23.30 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Samstag vermutlich mit einem Auto den Zaun des Hinterhofs ein, wie die Polizei mitteilte.

Einer Polizeisprecherin zufolge war die Stelle nicht videoüberwacht, der Einbruch wurde also nicht unmittelbar bemerkt. Die Raststätte sei jedoch rund um die Uhr geöffnet.

Generell könne altes Speisefett recycelt und zur Produktion von Biodiesel eingesetzt werden, sagte die Sprecherin.

Ob die Einbrecher die zwei Kanister dafür verwenden wollten, war aber unklar.