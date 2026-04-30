Kurios: Kaffee im Wert von 28.000 Euro aus Lkw gestohlen

Eichelborn - Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde auf der Raststätte Eichelborn Süd Kaffee mit einem Wert im fünfstelligen Bereich aus einem Lkw gestohlen.

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden auf einer Raststätte Paletten mit Kaffee im Wert von 28.000 Euro aus einem Lkw gestohlen. (Symbolfoto) © 123RF/ veresovich

Der 22-jährige Fahrer des Lkw parkte laut der Polizeidirektion Leipzig sein Fahrzeug am vergangenen Dienstag an der Raststätte Eichelborn Süd.

Am Mittwoch setzte er seine Fahrt fort und bemerkte erst beim Eintreffen im Gewerbepark Borna das Fehlen der Paletten. Daraufhin verständigte er die Polizei, die den Diebstahl aufnahm und Spuren sicherte.