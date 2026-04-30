Zwei Angriffe in einer Stunde: Polizei sucht Zeugen

Zwickau - Am Dienstag wurden in Zwickau zwei Männer angegriffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Zwickau wurden zwei Männer angegriffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/uschidaschi

Der erste Angriff passierte gegen 14.15 Uhr im Schlobigpark. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war dort ein 42 Jahre alter Mann unterwegs, als er plötzlich von zwei Unbekannten attackiert wurde.

"Sie schlugen und traten ihn, auch als er bereits zu Boden gestürzt war", so eine Polizeisprecherin.

Der Mann wurde leicht verletzt. Nach seinen Angaben waren die mutmaßlichen Täter etwa 30 bis 40 Jahre alt und sprachen Deutsch mit russischem Akzent.

Nur etwa eine Stunde später wurde ein junger Mann (22) in einer Straßenbahn am Neumarkt angegriffen. Die Täter schlugen ein Feuerzeug mehrfach gegen den Kopf des 22-Jährigen. Er wurde verletzt und musste ambulant behandelt werden.

Die Angreifer waren offenbar Jugendliche und schätzungsweise 17 oder 18 Jahre alt.

Der erste Täter wird wie folgt beschrieben:

kurze schwarze Haare

trug eine graue Wellensteyn-Jacke mit schwarzem Fell

Der zweite Angreifer war mit einer dunklen Jacke mit weißen Applikationen von Lacoste bekleidet.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen zu den Körperverletzungen.