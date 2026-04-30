Zwei Angriffe in einer Stunde: Polizei sucht Zeugen
Der erste Angriff passierte gegen 14.15 Uhr im Schlobigpark. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war dort ein 42 Jahre alter Mann unterwegs, als er plötzlich von zwei Unbekannten attackiert wurde.
"Sie schlugen und traten ihn, auch als er bereits zu Boden gestürzt war", so eine Polizeisprecherin.
Der Mann wurde leicht verletzt. Nach seinen Angaben waren die mutmaßlichen Täter etwa 30 bis 40 Jahre alt und sprachen Deutsch mit russischem Akzent.
Nur etwa eine Stunde später wurde ein junger Mann (22) in einer Straßenbahn am Neumarkt angegriffen. Die Täter schlugen ein Feuerzeug mehrfach gegen den Kopf des 22-Jährigen. Er wurde verletzt und musste ambulant behandelt werden.
Die Angreifer waren offenbar Jugendliche und schätzungsweise 17 oder 18 Jahre alt.
Der erste Täter wird wie folgt beschrieben:
- kurze schwarze Haare
- trug eine graue Wellensteyn-Jacke mit schwarzem Fell
Der zweite Angreifer war mit einer dunklen Jacke mit weißen Applikationen von Lacoste bekleidet.
Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen zu den Körperverletzungen.
Wer hat die Angriffe im Schlobigpark oder in der Straßenbahn mitbekommen und kann Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375/428102 entgegen.
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