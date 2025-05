Kuriose Diebstähle in Burg: Räuber wollen Zigaretten und Essen statt Geld

Burg - Am gestrigen Samstag wurden zwei Menschen in Burg ( Sachsen-Anhalt ) ausgeraubt - die Täter fragten aber nicht nach Bargeld.

Alles in Kürze

Los ging es um 0.55 Uhr im Flickschupark, wie das Polizeirevier Jerichower Land am heutigen Sonntag mitteilte.

Der Rentner war auf einem Feldweg unterwegs, als er sich einen Moment ausruhen wollte. (Symbolbild) © deviddo/123RF

Der 72-Jährige war auf einer Fahrradtour über einen Feldweg und wollte sich am Wegesrand ausruhen.

Währenddessen kam ein Mann auf einem Rad vorbei und klaute ihm eine Tüte mit Lebensmitteln aus dem Fahrradkorb!

Der Senior wollte sich seinen Einkauf zurückholen, bekam dafür jedoch einen Schlag ins Gesicht.

Er kam anschließend ins Krankenhaus.

Der hungrige Täter sah wie folgt aus:

etwa 1,75 Meter groß

schlank

etwa 20 Jahre alt

sprach fließend Deutsch

ockerfarbene Oberbekleidung, graue Hose

hellbraune Haare, kein Bart

dunkles Mountainbike und umhängende Musikbox

Die Polizei in Burg bittet in beiden Fällen unter 039219200 oder per E-Mail um Hinweise.