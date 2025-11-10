Kuriose Festnahme: Mann liegt schlafend in gestohlenem BMW
Donzdorf/Pommelsbrunn - Kuriose Festnahme: Ein 20-jähriger Autodieb wurde auf einem Parkplatz schlafend am Steuer eines hochwertigen BMW X5 angetroffen.
Einem aufmerksamen Zeugen fiel der verdächtige Wagen am Mittwoch auf und verständigte die Polizei. Er war auf einem Wanderparkplatz in Pommelsbrunn (Landkreis Nürnberger Land) in der Nähe der A6 abgestellt.
Im Inneren des weißen BMW fanden die Beamten den 20-Jährigen tief schlafend auf dem flach zurückgestellten Fahrersitz.
Eine erste Überprüfung ergab, dass es sich bei dem Auto um ein Fahrzeug handelte, das in der Nacht auf Dienstag im rund 200 Kilometer entfernten Donzdorf (Kreis Göppingen) als gestohlen gemeldet worden war.
Der X5 war jedoch nicht das einzige hochwertige Fahrzeug, das in dieser Nacht in der Region verschwand. Im nahegelegenen Gingen entwendeten Unbekannte ebenfalls einen grauen BMW 530d xDrive, der vor einem Wohnhaus abgestellt war.
Beide Fahrzeuge waren laut Polizei verschlossen und haben jeweils einen Wert im hohen fünfstelligen Bereich.
Verdächtiger in U-Haft
Der 20-jährige Mann mit litauischer Staatsbürgerschaft und ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde noch vor Ort festgenommen.
Am Folgetag wurde er einer Haftrichterin vorgeführt, die Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Diebstahls erließ. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.
Die Kriminalpolizei Ulm prüft nun, ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Autodiebstählen im Raum Göppingen besteht. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, können sich unter der Rufnummer 0731/188-0 melden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa