Kuriose Festnahme: Mann liegt schlafend in gestohlenem BMW

Donzdorf/Pommelsbrunn - Kuriose Festnahme: Ein 20-jähriger Autodieb wurde auf einem Parkplatz schlafend am Steuer eines hochwertigen BMW X5 angetroffen.

Die Polizei weckte den mutmaßlichen Autodieb und nahm ihn vorläufig fest. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Einem aufmerksamen Zeugen fiel der verdächtige Wagen am Mittwoch auf und verständigte die Polizei. Er war auf einem Wanderparkplatz in Pommelsbrunn (Landkreis Nürnberger Land) in der Nähe der A6 abgestellt.

Im Inneren des weißen BMW fanden die Beamten den 20-Jährigen tief schlafend auf dem flach zurückgestellten Fahrersitz.

Eine erste Überprüfung ergab, dass es sich bei dem Auto um ein Fahrzeug handelte, das in der Nacht auf Dienstag im rund 200 Kilometer entfernten Donzdorf (Kreis Göppingen) als gestohlen gemeldet worden war.

Der X5 war jedoch nicht das einzige hochwertige Fahrzeug, das in dieser Nacht in der Region verschwand. Im nahegelegenen Gingen entwendeten Unbekannte ebenfalls einen grauen BMW 530d xDrive, der vor einem Wohnhaus abgestellt war.

Beide Fahrzeuge waren laut Polizei verschlossen und haben jeweils einen Wert im hohen fünfstelligen Bereich.