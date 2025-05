Kurioser Einsatz für die Polizei! Exotische Tiere in Transporter entdeckt

Bei einer Kontrolle eines Lasters wurden unter anderem Fische und ein Tukan entdeckt. © Polizeidirektion Hannover

Wie ein Sprecher am Montag erklärte, hatten die Einsatzkräfte am Sonntag gegen 2.50 Uhr einen Transporter aus Rumänien in Höhe Garbsen (Region Hannover) kontrolliert.

Als sie den Laderaum öffneten, staunten sie nicht schlecht. Dort schauten ihnen ein Riesentukan mit beeindruckendem Schnabel, eine königlich dreinblickende Kronentaube, ein grüner Arassari mit tropischem Flair, ein Jägerliest mit dem typisch australischen Grinsen sowie sechs bunte Koi-Karpfen und zwei stattliche Störe entgegen.

Das Problem: Den Tieren fehlten die fälligen Reisedokumente! Weder tierärztliche Atteste noch artenschutzrechtliche Papiere konnten vom Fahrer vorgelegt werden.