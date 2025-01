Kurioser Polizeieinsatz: Kuh grast auf falscher Weide und löst Bauernstreit aus

Kuh-rioser Einsatz: Zwei Landwirte sind wegen des Grenzübertritts eines Euter-Tiers ordentlich in Streit geraten. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die zuständige Polizei im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz mitteilte, gerieten wegen des unerlaubten Grenzübertritts des Euter-Tiers zwei Landwirte in Streit.

Der Besitzer der Kuh und der Eigentümer der Weide hatten anfangs nur eine verbale Auseinandersetzung.

Dann jedoch nahm der 59 Jahre alte Kuh-Besitzer dem 56-jährigen Weiden-Besitzer das Handy weg und versteckte dies in einem Stall.

Als die Polizei sich in den Streit einmischte, konnte dieser, "so gut es möglich war", auch zeitnah geschlichtet werden. Es seien jedoch viele Emotionen im Spiel gewesen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Das entwendete Handy wurde auch wieder ausgehändigt. Anzeige des Geschädigten sei nicht erstattet worden. "Von Berufs wegen her müssen wir in so einem Fall aber Ermittlungen wegen Diebstahls einleiten", erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.