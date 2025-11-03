Kurz nach der Grenze war Schluss: Polizei schnappt Männer mit kiloweise verbotener Pyro

Schmilka - Die Bundespolizei hat im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zwei Männer (24 und 18) mit kiloweise verbotener Pyrotechnik erwischt. Gegen die beiden wird nun ermittelt.

Die Bundespolizei hat am Grenzübergang in Schmilka diese verbotene Pyrotechnik sichergestellt. © Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Beamte der Bundespolizei Berggießhübel entdeckten während einer Kontrolle am Grenzübergang in Schmilka rund 5,2 Kilogramm Netto-Explosivmasse.

Bei der sichergestellten Pyrotechnik handelt es sich um Feuerwerkskörper der Kategorie F4 aus Tschechien. Da dies unter professionelles Feuerwerk fällt, ist es in Deutschland für den privaten Gebrauch nicht erlaubt.

Weil der 18-Jährige und der 24-Jährige den verbotenen Explosivstoff offenbar nach Deutschland eingeführt haben, wurde gegen sie Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Die Pyro wurde anschließend von der Entschärfergruppe Dresden der Bundespolizei abgeholt.