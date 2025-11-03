Mercedes brennt aus: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

In Großwechsungen, einem Ortsteil von Werther im Landkreis Nordhausen, hat am Sonntagabend ein Transporter gebrannt.

Von Christian Rüdiger

Die Feuerwehr konnte den Band löschen, nun laufen die Ermittlungen.
Der Mercedes hatte gegen 22 Uhr in der Nähe der Mönchsquelle Feuer gefangen, wie die Polizei erklärte.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. "Vermutlich wurde das Fahrzeug durch eine derzeit noch nicht bekannte Zündquelle vorsätzlich in Brand gesetzt", heißt es wortwörtlich in einer veröffentlichten Mitteilung.

Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, allerdings wurde der Transporter durch den Brand stark zerstört.

Der Mercedes wurde noch vor Ort untersucht und anschließend sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen.

Zeugen, die Angaben zum Brand, zur Herkunft des Fahrzeuges oder dem Besitzer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei (03631/960) zu melden.

Titelfoto: Silvio Dietzel

