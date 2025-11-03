Familien-Drama auf Bolzplatz: Mann prügelt vor Augen der Tochter auf Ehefrau ein
Von Sophia-Caroline Kosel
Kempen - Auf einem Bolzplatz in Kempen am Niederrhein (NRW) soll ein Familienvater seine Ehefrau so heftig attackiert haben, dass sie in Lebensgefahr schwebt.
Vor den Augen der siebenjährigen Tochter habe der 50-Jährige die 42-Jährige geschlagen und auf sie eingetreten, als sie am Boden lag, teilte die Polizei mit.
Polizisten seien schnell zur Stelle gewesen und hätten den Mann festgenommen. Die Frau wurde nach der Tat am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.
Die Siebenjährige, die in einer Jugendeinrichtung untergebracht ist, erlebte die Situation mit, wurde aber nicht verletzt, wie es weiter hieß.
Das Mädchen wurde später von Mitarbeitenden der Einrichtung betreut.
Einsatzkräfte sperrten den Bolzplatz und den angrenzenden Gehweg ab, die Kriminalpolizei sicherte erste Spuren.
Nach ersten Ermittlungen hatten sich die Eltern des Mädchens vor der Tat gestritten.
Titelfoto: Felix Hörhager / dpa