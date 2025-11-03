Familien-Drama auf Bolzplatz: Mann prügelt vor Augen der Tochter auf Ehefrau ein

Kempen - Auf einem Bolzplatz in Kempen am Niederrhein ( NRW ) soll ein Familienvater seine Ehefrau so heftig attackiert haben, dass sie in Lebensgefahr schwebt.

Polizisten nahmen den Familienvater direkt nach der Tat fest. (Symbolbild) © Felix Hörhager / dpa

Vor den Augen der siebenjährigen Tochter habe der 50-Jährige die 42-Jährige geschlagen und auf sie eingetreten, als sie am Boden lag, teilte die Polizei mit.

Polizisten seien schnell zur Stelle gewesen und hätten den Mann festgenommen. Die Frau wurde nach der Tat am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.

Die Siebenjährige, die in einer Jugendeinrichtung untergebracht ist, erlebte die Situation mit, wurde aber nicht verletzt, wie es weiter hieß.

Das Mädchen wurde später von Mitarbeitenden der Einrichtung betreut.