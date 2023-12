Ladendieb erbeutet mit Knarre Riesen-Summe: Wer hat was gesehen?

Halberstadt - Am Montagabend überfiel ein bewaffneter Mann ein Geschäft im Landkreis Harz und erbeutete Tausende Euro. Die Polizei sucht Zeugen .

In Halberstadt wurde ein Geschäft ausgeraubt. (Symbolbild)

Gegen 19 Uhr betrat der maskierte Täter einen Laden in den Martini-Arkaden am Fischmarkt in Halberstadt (Sachsen-Anhalt).

Plötzlich zückte er eine Waffe und drohte den beiden Angestellten mit Gewalt, sollten sie ihm nicht den Kasseninhalt übergeben, teilte das Polizeirevier Harz mit.

So ergaunerte sich der Unbekannte eine fünfstellige Summe. Er flüchtete schließlich mit seiner Beute Richtung Kühlinger Straße. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Erste Fahndungsversuche hatten nicht zum Auffinden des Mannes geführt. Die Polizei veröffentlichte nun folgende Personenbeschreibung: