Schreiben im Briefkasten: Bombendrohung am Amtsgericht Mühlhausen
Mühlhausen - Aufregung am Dienstagmorgen: Am Amtsgericht Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) hat es eine Bombendrohung gegeben.
Das Drohschreiben war laut Polizeiangaben im Briefkasten entdeckt worden. In dem Brief war eine Gewalttat gegenüber dem Gericht angekündigt worden.
Die daraufhin alarmierte Polizei hatte anschließend das Gebäude abgesperrt und durchsucht. Hierbei war unter anderem ein Spürhund zum Einsatz gekommen.
Da nichts Auffälliges gefunden wurde, konnten die Beamten gegen 10.30 Uhr Entwarnung geben. Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdungslage seien nicht entdeckt worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Danach war das Amtsgericht wieder in den geregelten Betrieb übergegangen.
Wer den Drohbrief verfasst hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa