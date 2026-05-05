Schreiben im Briefkasten: Bombendrohung am Amtsgericht Mühlhausen

Mühlhausen - Aufregung am Dienstagmorgen: Am Amtsgericht Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) hat es eine Bombendrohung gegeben.

Die Polizei hatte das Amtsgericht abgeriegelt und durchsucht. Etwas Verdächtiges wurde jedoch nicht gefunden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Das Drohschreiben war laut Polizeiangaben im Briefkasten entdeckt worden. In dem Brief war eine Gewalttat gegenüber dem Gericht angekündigt worden.

Die daraufhin alarmierte Polizei hatte anschließend das Gebäude abgesperrt und durchsucht. Hierbei war unter anderem ein Spürhund zum Einsatz gekommen.

Da nichts Auffälliges gefunden wurde, konnten die Beamten gegen 10.30 Uhr Entwarnung geben. Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdungslage seien nicht entdeckt worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Danach war das Amtsgericht wieder in den geregelten Betrieb übergegangen.