Ladendiebstahl im Erzgebirge: Mann bedroht Mitarbeiter mit Messer

Marienberg - Die Polizei schnappte am gestrigen Dienstag einen mutmaßlichen Ladendieb (29) in Marienberg ( Erzgebirge ). Der Mann hatte nach seiner vermeintlichen Tat einen Mitarbeiter (53) mit einem Messer bedroht.

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen Mann (29), der in einem Bekleidungsgeschäft gestohlen und einen Mitarbeiter (53) mit einem Messer bedroht haben soll. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Der Vorfall spielte sich gegen 17.50 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Am Abrahamschacht ab. Der 29-Jährige schnappte sich Kleidung im Wert von etwa 200 Euro, ging in die Umkleidekabine, zog die Sachen an und hing seine getragenen Klamotten zurück.

Dieser Austausch fiel einem 53-jährigen Mitarbeiter auf, der den mutmaßlichen Ladendieb stoppte. Dieser zog ein Messer, bedrohte den Mitarbeiter und flüchtete anschließend.

Doch der 53-Jährige rannte hinterher und konnte den Täter auf einem nahegelegenen Feld einholen und überwältigen.

Schnell eilte die Polizei hinzu und nahm den Tschechen vorläufig fest. Am heutigen Mittwoch soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes.