Lagerhalle steht nach Messerstecherei in Flammen: Polizei steht vor Rätsel

Kleinheubach - Dieser Fall kam mit einigen Fragezeichen daher. In Unterfranken wird am Donnerstagnachmittag zunächst ein Mann schwer verletzt - mutmaßlich durch ein Messer. Nur wenig später steht eine Lagerhalle in Flammen, wobei ein weiterer Beteiligter verletzt wird. Die Aufarbeitung seitens der Polizei ist derzeit in vollem Gange.