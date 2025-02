Landkreis Zwickau: Heizungsanlage in alter Rettungswache gestohlen

Limbach-Oberfrohna - Diebe verschafften sich in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) Zutritt in die alte, leer stehende Rettungswache. Dabei machten sie teure Beute.

Die alte Rettungswache: Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. © Uwe Meinhold

In den vergangenen sieben Tagen brachen Kriminelle in das ehemalige Gebäude der Rettungsstelle an der Lindenstraße in Limbach-Oberfrohna ein.

Dabei hatten sie ein Ziel: Die Diebe demontierten die komplette Heizungsanlage mit allen Rohren und Heizkörpern ab.

Der Wert der Anlage wird von der Zwickauer Polizei auf rund 50.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus entstand am Gebäude ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Die neue Rettungswache befindet sich an der Hohensteiner Straße. Im vergangenen November wurde sie feierlich eröffnet.