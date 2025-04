Brutale Attacke: Mann schlägt zwei Personen krankenhausreif

Werdau - Auf einem Spielplatz in Werdau (Landkreis Zwickau ) wurden zwei Personen angegriffen und geschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der männliche Verdächtige soll etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß sein. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Am Dienstagabend befanden sich ein 28-Jähriger und eine 29-Jährige am Spielplatz auf dem Richard-Wagner-Park in Werdau, als ein unbekannter Mann dem 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug.

Anschließend trat er der 29-Jährigen mehrfach gegen die Beine. Die beiden Geschädigten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Werdau sucht nun nach Zeugen der Tat.