Tür muss notgeöffnet werden: Feuerwehr findet toten Mann

Etwa 20 Minuten versuchten die Rettungskräfte, den Mann wiederzubeleben.

In einer Wohnung in der Ringstraße ging am heutigen Mittwochvormittag ein Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus los. Wie die Polizei mitteilte, wurde dieser nicht wieder abgestellt, weswegen der Alarm gegen 9.47 Uhr der Feuerwehr gemeldet wurde.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute roch es im Hausflur nach Rauch. Da die Tür der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss jedoch verschlossen war, mussten die Einsatzkräfte diese mit Spezialwerkzeug öffnen.

In der Wohnung gab es eine starke Rauchentwicklung. Außerdem fanden die Einsatzkräfte dort einen bewusstlosen Mann am Boden liegend.

Sie brachten den Mann ins Treppenhaus, wo die Rettungssanitäter etwa 20 Minuten versuchten, den Mann wiederzubeleben. Tragischerweise blieben jegliche Versuche ohne Erfolg.