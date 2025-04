Langer Stau nach Unfall auf A52: Peugot kracht in Straßenschild - Lebensgefahr!

Niederkrüchten - Bei einem schweren Unfall auf der A52 bei Niederkrüchten an der niederländischen Grenze hat ein junger Mann (22) lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Autofahrerinnen und -fahrer brauchen auf der A52 bei Niederkrüchten aktuell starke Nerven: Nach einem schweren Unfall ist die Fahrbahn noch bis in den frühen Nachmittag gesperrt. © Marijan Murat/dpa

Wie die zuständige Polizeibehörde Düsseldorf berichtet, hat sich der Crash am Dienstagmorgen, gegen 7.15 Uhr, in Richtung Mönchengladbach zugetragen.



Demnach sei der 22-jährige Niederländer mit seinem Kastenwagen der Marke Peugeot zwischen den Abfahrten Elmpt und Niederkrüchten von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Pfeiler eines Schildes kollidiert.

Dabei habe er lebensgefährliche Verletzungen erlitten, berichtet die Behörde. Ein Rettungshubschrauber brachte den Niederländer daher in eine Klinik.

Damit dieser an der Unfallstelle landen konnte, musste die A52 in beide Richtungen voll gesperrt werden. In der Folge hat sich laut Verkehrsinformationsdienst NRW ein kilometerlanger Stau gebildet.