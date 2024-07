Langfinger geht nach Klau ins Netz - was er dann macht, ist nicht sehr schlau

Sangerhausen - Am Freitagnachmittag wurde im Landkreis Mansfeld-Südharz ein Langfinger ertappt. Seine Tat hatte er anscheinend nicht wirklich durchdacht.

Ein Mann (31) beklaute in Sangerhausen einen Einkaufsmarkt. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Gegen 16.30 Uhr hielt sich der 31 Jahre alte Gauner in einem Einkaufsmarkt in der Karl-Liebknecht-Straße in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) auf.

Er klaute dort mehrere Gegenstände, wurde aber von den Angestellten auf frischer Tat ertappt und konfrontiert, teilte die Polizeiinspektion Halle mit.

Der Langfinger schubste schließlich einen Mitarbeiter zur Seite und rannte davon. Ihm gelang zwar die Flucht, dabei verlor er aber sein Handy.

Richtig nachgedacht scheint er nicht zu haben, denn wenig später kehrte er in den Markt zurück, um sein Telefon abzuholen. Die Mitarbeiter erkannten ihn sofort und hielten ihn diesmal fest.