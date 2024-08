Langfinger treiben ihr Unwesen in Harzer Seniorenheim: Polizei sucht Zeugen!

Quedlinburg - In der Nacht auf Mittwoch wurde eine Senioreneinrichtung in Quedlinburg ( Landkreis Harz ) von fiesen Dieben heimgesucht. Die Polizei hofft bei der Tätersuche nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Räuber verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Senioreneinrichtung. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Nach Angaben des Polizeireviers Harz sollen sich die Räuber zwischen 2.50 und 3.05 Uhr in der Langen Gasse Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft haben. Hierbei gingen die Täter gewaltsam vor.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei sollen die bislang unbekannten Diebe mehrere Gegenstände aus der Einrichtung gestohlen haben.

Während der Tat wurden die Täter jedoch gestört, sodass sie Diebesgut zurückließen.

Die flüchtigen Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

zwei männliche Personen

circa 1,80 Meter groß

schlanke Statur

beide vermummt

Täter 1 trug helle Oberbekleidung

Täter 2 trug dunkle Kleidung

Polizeibeamte sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ein. Am Objekt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.