11.12.2023 14:04 Laute Explosion in Bank-Filiale: Unbekannte Täter flüchten mit Beute!

In einer Filiale der Deutschen Bank in Leinfelden wurde am Montagmorgen ein Geldautomat gesprengt. Die Täter flüchteten.

Von Johanna Baumann

Leinfelden-Echterdingen - Bislang unbekannten Tätern gelang es am frühen Montagmorgen, einen Geldautomaten in Leinfelden zu sprengen und Geld zu erbeuten. Infolge der lauten Explosion wurden mehrere Zeugen am Montagmorgen auf die Sprengung aufmerksam. © 7aktuell.de | Alexander Hald Zeugen hörten gegen 3.40 Uhr einen lauten Knall in Höhe der Deutschen Bank in der Musberger Straße. Kurz darauf kamen mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Täter, die mit einem dunklen Audi Richtung A8 geflüchtet sein sollen, konnten jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Sie erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Die Bewohner des betroffenen Hauses wurden kurzzeitig evakuiert, konnten jedoch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Schaden am Gebäude ist noch unklar. Weitere Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizei Esslingen unter der Rufnummer 0711/3990-0 zu melden.

Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald