Lauter Knall: Täter werfen Sprengsatz auf Balkon

Radolfzell - Eine laute Detonation hat am späten Dienstagabend Anwohner in Radolfzell am Bodensee aufgeschreckt.

Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe der Tat. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Unbekannte Täter warfen gegen 22 Uhr einen Sprengsatz auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Steinstraße, wie die Polizei mitteilte. Die wuchtige Explosion verwüstete nicht nur den Balkon im ersten Obergeschoss, auch wurden Teile des angrenzenden Zimmers beschädigt.

Zum Zeitpunkt der Tat hielten sich zwei Personen in der Wohnung auf. Sie zogen sich leichte Verletzungen durch Glassplitter zu. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung.

Die Hintergründe der Tat sowie die Art des verwendeten Sprengsatzes sind derzeit noch unklar.