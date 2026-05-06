Polizei findet verletzten 25-Jährigen vor Wohnhaus, kurz danach ist er tot: Obduktion soll Klarheit schaffen
Vogtareuth - Wie die Polizei berichtet, läuft seit Mittwochmorgen ein größerer Polizeieinsatz im Landkreis Rosenheim. Vor einem Haus in Vogtareuth wurde ein verletzter Mann aufgefunden.
Laut Polizeioberkommissar wurde der schwerverletzte 25-Jährige vor einem "Mehrparteienhaus mit mehreren Zimmern" in der Au-Straße am Morgen entdeckt.
Er habe dort im Freien gelegen. Anschließend ging gegen 3.40 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein, der auf den bewusstlosen Verletzten hingewiesen hatte. Er sei "später im Krankenhaus verstorben", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.
Zunächst war unklar, wodurch die erheblichen Verletzungen des Verstorbenen verursacht wurden – ob es sich etwa um Suizid, einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen handelt.
"Derzeit ermitteln wir in alle Richtungen", erklärte der Sprecher. Auch von der Obduktion erhofft sich die Polizei weitere Erkenntnisse.
Eine konkrete Fahndung nach einer Person läuft aktuell nicht. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise.
Die Suche nach Spuren in Vogtareuth geht weiter
Schon gegen 6.30 Uhr soll ein Hubschrauber das Gebiet in der Nähe des Sportplatzes längere Zeit überflogen haben. Inzwischen haben sich bei der Feuerwehr mehrere Polizeistreifen und Einsatzkräfte versammelt.
Inzwischen hat die Kriminalpolizei unter der Leitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Am Vormittag war die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften in und um Vogtareuth im Einsatz. "Die Kräfte werden jetzt nach und nach reduziert, aber die Spurensicherung und die Suche nach Spuren gehen weiter", erklärte ein Polizeisprecher am Mittag.
"Dafür finden auch Absperrmaßnahmen statt."
Erstmeldung: 9.32 Uhr, Update: 14.00 Uhr.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolfoto)