Polizei findet verletzten 25-Jährigen vor Wohnhaus, kurz danach ist er tot: Obduktion soll Klarheit schaffen

Vogtareuth - Wie die Polizei berichtet, läuft seit Mittwochmorgen ein größerer Polizeieinsatz im Landkreis Rosenheim. Vor einem Haus in Vogtareuth wurde ein verletzter Mann aufgefunden.

Die Polizei ist in Vogtareuth im Einsatz. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Laut Polizeioberkommissar wurde der schwerverletzte 25-Jährige vor einem "Mehrparteienhaus mit mehreren Zimmern" in der Au-Straße am Morgen entdeckt.

Er habe dort im Freien gelegen. Anschließend ging gegen 3.40 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein, der auf den bewusstlosen Verletzten hingewiesen hatte. Er sei "später im Krankenhaus verstorben", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Zunächst war unklar, wodurch die erheblichen Verletzungen des Verstorbenen verursacht wurden – ob es sich etwa um Suizid, einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen handelt.

"Derzeit ermitteln wir in alle Richtungen", erklärte der Sprecher. Auch von der Obduktion erhofft sich die Polizei weitere Erkenntnisse.

Eine konkrete Fahndung nach einer Person läuft aktuell nicht. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise.