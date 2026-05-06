Sexueller Übergriff: Mann attackiert Mädchen nach Maibaumfest

Andechs - Eine 17-Jährige wurde nach einem Maibaumfest in Andechs (Landkreis Starnberg) von einem Mann angegriffen.

Die Polizei sucht Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es in den späten Abendstunden des 1. Mai im Ortsteil Machtelfing zum sexuell motivierten Übergriff auf die Jugendliche.

Ermittlungen zufolge verließ die 17-Jährige das Fest zwischen 22 und 23 Uhr und ging zu Fuß die Erlinger Straße entlang in Richtung des Ortshinweisschildes "Andechs/Herrsching".

Dabei wurde die Jugendliche nach eigenen Angaben von einem Mann überfallartig festgehalten. Es gelang ihr zunächst zu flüchten, doch der Täter holte sie nach wenigen Schritten ein und riss sie zu Boden.

"Trotz massiver Gegenwehr und Hilferufe ließ er nicht von seinem Opfer ab und berührte es gegen den Willen an den Geschlechtsteilen", erklärte die Polizei. Anschließend sei der Mann in Richtung Andechs geflüchtet. Um den Fall zu klären, hoffen die Ermittler auf Zeugen.

Beim Angriff war der Mann ganz in Schwarz gekleidet, trug eine Wollmütze, Wollhandschuhe und Stiefel, möglicherweise der Marke Doc Martens.