17.02.2025 12:54 18.802 Lautes Krachen: Einfamilienhaus stürzt ein, 73-Jähriger stirbt kurz nach Bergung!

Eine Horror-Vorstellung wurde zur Realität: Ein Einfamilienhaus in Stutensee bei Karlsruhe brach am Montagmorgen in sich zusammen.

Von Johanna Baumann

Stutensee - Eine Horror-Vorstellung wurde zur Realität: Ein Einfamilienhaus in Stutensee bei Karlsruhe brach am Montagmorgen zusammen. Das Wohnhaus im Kreis Karlsruhe wurde komplett zerstört. Die Hintergründe sind unklar. © Tim Müller / EinsatzReport24 Ein Bewohner (†73) befand sich sechs Stunden lang unter den Trümmern. Am Montagmittag konnte der schwerverletzte Mann geborgen werden. Er kam in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb. Anwohner in der Henhöferstraße wurden gegen 5.50 Uhr auf einen lauten Knall aufmerksam. Laut Polizei soll es sich um eine Explosion gehandelt haben. Kurz darauf krachte das Einfamilienhaus in sich zusammen. Polizeimeldungen Polizei erwischt Raser auf A4: Dreimal so schnell wie erlaubt Die Bergungsmaßnahmen des 73-Jährigen hatten sich schwierig gestaltet. Das stark einsturzgefährdete Haus wurde durchgehend vom Technischen Hilfswerk sowie der Feuerwehr überwacht. Wie es zu der Explosion kam, ist aktuell noch unklar. Der Großeinsatz aus zahlreichen Feuerwehrleuten, Rettungsdienst und Polizei hält derzeit an. Erstmeldung: 8.42 Uhr, aktualisiert um 12.55 Uhr.

Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24