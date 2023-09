Lebensgefährlich verletzter Mann in Landshut aufgefunden: Kripo ermittelt

Die Kripo sucht nach dem Auffinden eines lebensgefährlich verletzten Mannes in Landshut Zeugen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entdeckte ein Zeuge den 70-Jährigen zunächst am Montag gegen 0.44 Uhr in der Isargestade Nähe Johann-Weiß-Weg in einem Gebüsch. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten.

Gegen 5.40 Uhr wurde der Mann erneut von einem Passanten auf einem Gehweg in der Johannisstraße aufgefunden. Er kam in eine Klinik, dort wurden lebensbedrohliche Verletzungen festgestellt.

Wie sich der Mann die Verletzungen zuzog, war zunächst unklar. Erste Hinweise auf eine Fremdeinwirkung bestätigten sich zunächst nicht.

Der Senior führte ein altes Damenfahrrad mit sich. Ob die Verletzungen auch von einem Sturz mit dem Rad stammen könnten, wird derzeit ermittelt.

Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Landshut und der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen.