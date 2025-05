Lebensgefährliche Aktion in Frankfurt: Polizei nimmt Hochhaus-Kletterer fest

Frankfurt am Main - Komplett lebensmüde! Eine waghalsige Kletteraktion sorgte am Freitagabend im Frankfurter Westend für Aufregung. Ein 25-jähriger Mann versuchte, ohne jegliche Sicherung die Fassade eines 180 Meter hohen Wolkenkratzers zu erklimmen.

Den rund 180 Meter hohen Wolkenkratzer "Trianon" wollte ein 25 Jahre alter Mann in Frankfurt am gestrigen Freitag hochklettern. © Arne Dedert/dpa

Wie die Polizei berichtet, gingen am Freitag gegen 18 Uhr zahlreiche Notrufe darüber ein, dass sich eine Person an der Fassade des Hochhauses "Trianon" in der Mainzer Landstraße befinde.

Demnach war der 25-Jährige bereits die Hälfte des Gebäudes hinaufgeklettert.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und sicherte das Umfeld zunächst weiträumig ab.

Anschließend machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg nach oben und nahmen den illegalen Gipfelstürmer auf dem Dach des Gebäudes in Empfang.

Zudem nahm die Polizei drei weitere Begleiter im Alter von 33, 24 und 20 Jahren fest, die die Kletteraktion mit professionellem Equipment dokumentiert hatten.