16.07.2024 09:12 2.074 Lebensmittelmarkt brennt: Feuerwehr muss Bewohner aus Haus retten

Am späten Montagabend brannte auf der Buchenstraße in Wuppertal ein Supermarkt, der in einem Wohn- und Geschäftshaus untergebracht ist.

Von Frederick Rook

Wuppertal - Am späten Montagabend brannte auf der Buchenstraße in Wuppertal ein Supermarkt, der in einem Wohn- und Geschäftshaus untergebracht ist. Der Supermarkt auf der Buchenstraße in Wuppertal ist nach dem Feuer vorerst nicht mehr nutzbar. © Christoph Petersen Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Leitstelle gegen 22.20 Uhr über eine starke Rauchentwicklung innerhalb des Gebäudes informiert. Beim Eintreffen der Kameraden hatten sich einige Bewohner bereits selbständig ins Freie gerettet. Alle anderen Personen, die sich noch in dem Komplex befanden, wurden von den Einsatzkräften evakuiert und für die Dauer der Löscharbeiten in einem Bus der Wuppertaler Stadtwerke untergebracht. Unter Atemschutz verschafften sich die Floriansjünger schließlich Zutritt zum Supermarkt. Auch eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht. So konnte das Feuer letztlich schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Brand mutmaßlich durch einen technischen Defekt im Bereich der Kühlung ausgelöst worden. Verletzt wurde niemand. Allerdings ist der Supermarkt vorerst nicht mehr nutzbar. Keine größeren Verkehrsbehinderungen durch Absperrung Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Solange blieb auch der Bereich rund um die Einsatzstelle abgesperrt. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit kam es aber zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Über die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nichts bekannt.

Titelfoto: Christoph Petersen