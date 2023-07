Leergut mit vierstelligem Wert: Wer vermisst seine Pfandflaschen?

Braunschweig - Wer vermisst seine Sammlung an Pfandflaschen? Die Polizei in Braunschweig ( Niedersachsen ) sucht nach einem Besitzer, dessen Leergut äußerst ungewöhnlich hoch ausfällt.

Die Polizei schätzt den Wert der gefundenen Pfandflaschen auf eine vierstellige Summe. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa/dpa-tmn

In einem Gebüsch in der Nähe des Kleingartenvereins Hermannshöhe im Braunschweiger Stadtteil Weststadt machten Passanten am letzten Juni-Wochenende einen kuriosen und zugleich erstaunlichen Fund.

Dort lagen Pfandflaschen in einer außergewöhnlich hohen Anzahl. Wie die Polizei Braunschweig mitteilte, dürfte sich deren Wert in einem vierstelligen Bereich bewegen.

Ob die Flaschen dort bewusst abgelegt wurden oder sie jemand verloren hat, ist noch nicht geklärt.

Die Ermittler sind um jeden Hinweis dankbar, der zum Besitzer führt. Sie sind sich sicher, dass der Verlust einem möglichen Eigentümer auffallen müsste.