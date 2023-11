Lehrlingsstücke eines Goldschmiedes geklaut: Sechsstelliger Verlust

"Auf nicht bekannte Art und Weise gelangten die Diebe in einen Lagerraum neben dem Wohnhaus der Geschädigten auf einem Privatgrundstück", berichtete Polizeisprecher Chris Graupner.

Das gestohlene Ölgemälde ist 18x34 Zentimeter groß und hat einen grün lasierten Rahmen aus Eiche. © Polizei Sachsen

Von dem Erinnerungswert der Lehrlingsstücke ganz abgesehen sollen die geklauten Gegenstände einen unteren sechsstelligen Wert haben.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe, um die Täter zu schnappen und den Schmuck wiederzufinden.

Möglicherweise wurden die Gegenstände bei Händlern, auf Internetplattformen oder auch auf der Straße verkauft.

"Wer erkennt den Schmuck, den Prägestempel oder das Gemälde und weiß, wo sich Teile davon befinden könnten?", fragt Graupner.

Zeugen können sich an das Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 in Leipzig, Tel: (0341)30300 wenden.