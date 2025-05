Leichenfund in Wohnung: Tote Person nach Feuer identifiziert

Waltershausen - Am vergangenen Mittwoch (14. Mai) kam es zu einem verheerenden Wohnungsbrand in Waltershausen (Landkreis Gotha) . Nun hat die Polizei weitere Einzelheiten bekannt gegeben.

Laut Polizeiangaben verlor der 63-jährige Wohnungsinhaber bei dem Brand sein Leben. (Symbolfoto) © majestix77

Bei der aufgefundenen leblosen Person handelt es sich den Angaben nach um den 63-jährigen Wohnungsinhaber.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei Gotha davon aus, dass das Feuer nicht vorsätzlich gelegt wurde - dass andere Personen den Brand gelegt haben, schließen die Beamten ebenfalls aus.

Vielmehr soll das Feuer laut Polizei durch den "unsachgemäßen Umgang mit nachglühenden Stoffen" ausgebrochen sein.

Feuerwehr und Polizei waren am 14. Mai in die August-Trinius-Straße ausgerückt. Dort hatte es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt.