29.05.2023 12:25 Bewaffneter überfällt Tankstellen-Mitarbeiter und flüchtet mit Bargeld

In Leverkusen-Alkenrath wurde ein 21-Jähriger am Sonntagabend Opfer eines Überfalls in einer Tankstelle. Der bewaffnete Tatverdächtige wird gesucht.

Von Laura Ratering

Leverkusen – Die Polizei sucht nach einem bewaffneten Räuber, der am späten Sonntagabend eine Tankstelle in Leverkusen überfallen haben soll. Die Polizei konnte den Bewaffneten nicht mehr ausfindig machen. (Symbolbild) © 123RF/rebmann Nach Angaben der Einsatzkräfte stürmte der mit einem Tuch maskierte Mann gegen 22.45 Uhr die Tankstelle im Stadtteil Alkenrath. Mit einer schwarzen Pistole soll der dunkel bekleidete Tatverdächtige den 21 Jahre alten Verkäufer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Seine Beute stopfte der etwa 1,75 Meter große mutmaßliche Räuber daraufhin in eine helle Stofftasche mit roter Aufschrift und flüchtete in Richtung Fixheide. Polizeimeldungen Abgetrennter Hirschschädel gefunden: Polizei ermittelt Dort soll er sich in Höhe der Bushaltestelle "Maria-Terwiel-Straße" in ein Gebüsch geschlagen haben. Seither fehlt von dem Bewaffneten jegliche Spur. Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: schmale Statur

etwa 1,75 Meter groß

trug schwarzen Kapuzenpullover mit weiß umrandeter Schrift im Brustbereich

trug ein schwarzes Basecap, schwarze Handschuhe und eine goldfarbene Armbanduhr Die Polizei nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Unbekannten unter der 02212290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Titelfoto: 123RF/rebmann