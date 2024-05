Mann während Jagdausflug erschossen: Sohn (18) stellt sich der Polizei

Bad Windsheim - Ein 18-Jähriger steht unter Verdacht, seinen Vater während eines Jagdausflugs in Bayern erschossen zu haben.

Die Hintergründe der Tat sowie deren Ablauf sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Spaziergänger fanden am Mittwoch gegen 14 Uhr eine Leiche im Bereich der Rückertsweiher südlich von Burgbernheim und alarmierten die Behörden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Eintreffende Beamte stellten demnach fest, dass der 54-jährige Mann offensichtlich erschossen worden war.

Beinahe zeitgleich erhielt die Polizei in Bad Windsheim einen Anruf von der Ehefrau des Getöteten. Sie gab an, dass ihr Sohn ihr kurz zuvor mitgeteilt habe, den Vater während eines gemeinsamen Jagdausflugs erschossen zu haben.

In den Nachmittagsstunden stellte sich der 18-Jährige der Polizei in Denkendorf (Baden-Württemberg). In seinem Wagen fanden die Beamten ein Gewehr und stellten es sicher.