LKA warnt vor Taschendieben: Hier in Sachsen ist das ein besonders großes Problem!

Dresden - Das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) warnt vor Taschendieben. Die Urlaubszeit ist für die Täter Hauptjagdsaison - vor allem in den klassischen Urlaubsländern. Aber auch in Sachsen ziehen Betrüger den Leuten das Geld aus der Tasche.

Marko Laske (49), Sprecher der Polizeidirektion Dresden. © Steffen Füssel

Unter den in den vergangenen fünf Jahren ermittelten Tatverdächtigen waren jeweils mindestens 60 Prozent Nichtdeutsche.

Die meisten Fälle verzeichnet die Polizei erwartungsgemäß in den Ballungsräumen. In Sachsen liegt Leipzig an der Spitze. Im vergangenen Jahr entfielen dort auf 100.000 Einwohner 112 Delikte. In Chemnitz waren es 45 Taschendiebstähle, in Dresden 102.

Im Umland registriert die Polizei dagegen eher Fälle von Gelegenheitsdiebstahl. "Etwa wenn vor allem ältere Damen und Herren ihre Tasche im Supermarkt am Einkaufswagen hängen lassen", meint Polizeisprecher Marko Laske (49) von der Polizeidirektion Dresden. Zurück vom Regal stellen sie dann fest, dass der Geldbeutel fehlt.

Egal wie, eine Verlustanzeige sollten Geschädigte in jedem Fall stellen, rät das Landeskriminalamt.