Lkw-Fahrer mit mehr als drei Promille in Sachsen gestoppt

Nach mehreren Zeugenhinweisen konnte die Polizei den betrunkenen Lkw-Fahrer schnappen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Am gestrigen Donnerstag fiel Zeugen auf einem Rastplatz an der B93 der Fahrer eines Mercedes-Lastwagens auf. Als dieser von einer Parkfläche fuhr, rammte er ein Verkehrszeichen, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Thüringen unbeirrt fort.

Wie die Polizei mitteilte, meldeten sich kurze Zeit später weitere Autofahrer, denen die unsichere Fahrweise des Lkw-Fahrers auffiel.

Nach dem Mosel-Tunnel wollte der 57-jährige Ungar dann einen anderen Lkw überholen, brach das Manöver jedoch wieder ab, da er mit seinem Außenspiegel an diesem hängen blieb. Dennoch wurde die Fahrt unbeeindruckt fortgesetzt.

In Höhe der Anschlussstelle Meerane (Landkreis Zwickau) konnte der Lkw dann gestoppt werden. Die Beamten bemerkten bei dem 57-Jährige einen Alkoholgeruch und führten mit ihm einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 3,24 Promille ergab. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Der Lastwagen musste von einem Abschleppdienst von der Bundesstraße entfernt werden.